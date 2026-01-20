Nhận định Bayer Leverkusen – Werder Bremen vào lúc 21:30 ngày 24/01

Nhận định Bayer Leverkusen – Werder Bremen đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ Bundesliga khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết liệt. Sau những biến động ở các vòng đấu vừa qua, cả hai đội bóng đều đang rất khao khát một chiến thắng để thực hiện mục tiêu riêng của mình trên bảng xếp hạng.

Nhận định phong độ Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Bayer Leverkusen vừa trải qua một cú sốc nhẹ khi để thua Stuttgart với tỷ số 1-4 ngay tại thánh địa BayArena. Tuy nhiên, thất bại này dường như chỉ là một tai nạn nhất thời trong hành trình chinh phục đĩa bạc của đội chủ nhà. Trước đó, Die Werkself đã thể hiện bộ mặt hủy diệt khi đánh bại đối thủ sừng sỏ RB Leipzig và vượt qua FC Koln một cách đầy thuyết phục. Với lối chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn và khả năng pressing tầm cao, đội chủ nhà vẫn được đánh giá là một thế lực cực kỳ đáng sợ tại nước Đức lúc này.

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của đối thủ, Werder Bremen lại đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ chưa có hồi kết. Đội bóng có biệt danh Nhạc công đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua trên mọi đấu trường tham dự. Những thất bại nặng nề trước Dortmund hay Stuttgart đã bộc lộ rõ sự yếu kém trong khâu tổ chức phòng ngự của đoàn quân áo xanh. Nếu không sớm cải thiện tinh thần thi đấu, chuyến hành quân đến sân của Leverkusen lần này dự báo sẽ mang đến nhiều giông bão cho thầy trò Ole Werner.

Cả hai vẫn đang thi đấu khá nhạt nhòa

Bảng tỷ lệ kèo trận Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo được tổng hợp từ các sàn giao dịch uy tín:

Soi kèo châu Á Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Trên thị trường cá cược châu Á, nhà cái niêm yết mức chấp khá sâu lên tới 1 trái dành cho đội chủ nhà Leverkusen. Đây là con số phản ánh đúng thực lực chênh lệch giữa một ứng cử viên vô địch và một đội bóng đang đứng sát nhóm cầm đèn đỏ. Leverkusen thường xuyên mang lại niềm vui cho các nhà đầu tư khi chơi trên sân nhà nhờ hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Về phía đội khách, Werder Bremen đang là hố đen cho giới mộ điệu khi liên tục thua kèo trong những vòng đấu gần đây. Sự lỏng lẻo của các hậu vệ khiến họ dễ dàng sụp đổ trước áp lực liên hồi từ những đội bóng có hàng công mạnh. Việc phải đối đầu với một Leverkusen đang tổn thương sau trận thua đậm sẽ càng khiến Bremen gặp khó khăn trong việc đứng vững. Lựa chọn cửa trên trong cuộc đối đầu này được xem là quyết định mang tính an toàn và có cơ sở cao hơn cho người chơi.

Dự đoán: Bayer Leverkusen -1

Soi kèo châu Âu Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Nhìn vào mức điểm ăn của kèo châu Âu, có thể thấy cơ hội tạo nên bất ngờ của Werder Bremen là vô cùng thấp. Tỷ lệ đặt 1 ăn 5.2 cho cửa thắng của đội khách đã minh chứng cho sự thất thế hoàn toàn của họ trước đối thủ. Leverkusen không chỉ có lợi thế sân bãi mà còn sở hữu dàn cầu thủ có trình độ kỹ thuật vượt trội ở mọi vị trí trên sân. Một chiến thắng gọn gàng sẽ giúp đội chủ sân BayArena nhanh chóng lấy lại sự tự tin và ổn định tâm lý cho toàn đội.

Lịch sử đối đầu cũng đang đứng về phía đội chủ nhà khi họ thường xuyên áp đảo Bremen trong những năm qua. Các cầu thủ khách vốn dĩ đã có tâm lý yếu khi rời xa sân nhà, nay lại phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ khán đài BayArena. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng không được đánh giá cao bởi lối chơi của hai đội đều rất cởi mở.

Dự đoán: Bayer Leverkusen thắng

Soi kèo Tài Xỉu Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Mốc Tài Xỉu 3.25 bàn thắng hứa hẹn một trận cầu bùng nổ với nhiều pha lập công đẹp mắt từ cả hai phía. Leverkusen luôn duy trì triết lý tấn công rực lửa và sẵn sàng dâng cao đội hình để đè bẹp đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, hàng thủ của Bremen lại thường xuyên mắc những sai lầm sơ đẳng và để lọt lưới trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Sự kết hợp giữa một hàng công mạnh và một hàng thủ yếu thường dẫn đến những kết quả có nhiều bàn thắng được ghi.

Các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng phần lớn các trận đấu của Leverkusen tại mùa giải năm nay đều nổ Tài. Dù Bremen đang sa sút nhưng họ vẫn có những cá nhân có thể tạo đột biến trong các tình huống phản công nhanh. Vì vậy, giới chuyên gia nhận định cửa Tài sẽ là lựa chọn sáng giá cho những ai ưa thích bóng đá tấn công.

Dự đoán: Tài 3.25

Dự đoán tỷ số Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Dựa trên những phân tích chuyên sâu, trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng về phía Leverkusen. Một thắng lợi đậm đà sẽ là lời khẳng định đanh thép của Leverkusen cho tham vọng vô địch Bundesliga mùa này.

Tỷ số dự đoán: Bayer Leverkusen 3 – 1 Werder Bremen

Bayer Leverkusen sẽ có được 3 điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Werder Bremen vào lúc 21:30 ngày 24/01 được xoilac đánh giá là cơ hội vàng để đội chủ nhà tích lũy điểm số. Với sức mạnh vượt trội và khát khao chiến thắng mãnh liệt, Leverkusen chắc chắn sẽ không để người hâm mộ phải thất vọng. Ngược lại, Bremen cần phải nỗ lực hơn 200% sức bình mới hy vọng có thể rời sân với một kết quả khả quan.